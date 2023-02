Zonder wappies op zoek naar de verborgen bijwerkingen van het vaccin

3 feb. 2023 - 10:08

De titel geeft exact aan, waarom niemand er zijn vingers aan wil branden. Alle kritiek of andere meningen over de vaccinaties zijn vanaf het begin gecanceld. De afwijkende meningen werden weggezet als wappies, de schade is tot op de dag van vandaag gedownsized zonder onderzoek en daarbij behorende conclusies. De onderzoekers die het wel willen onderzoeken, krijgen geen subsidie van de overheid. Terwijl er 20 andere onderzoeken zonder vaccin schade wel gesubsidieerd worden. Er is maar 1 narratief beschikbaar, net als het huidige politieke systeem geen alternatieven accepteert. Er zijn allerlei positieve effecten van het vaccineren gebracht, terwijl die later niet zo bleken te zijn. Nog steeds heerst de 1 narratief uitkomst, terwijl er langzaam iets begint door te sijpelen van twijfel. Zo lang er geen echt wetenschappelijk onderzoek met twijfel bestaat, zal de groep van het eenzijdige narratief de winst claimen, en de schade negeren. De media vertellen het overheid narratief en blijven dat doen, waardoor de afwijkende meningen op een alternatieve manier moet opereren. Waarbij de goedpraters de alternatieve manier blijven cancelen, en zo is het cirkeltje rond. Gelukkig kan de waarheid, die zeer waarschijnlijk in het midden ligt, niet tegengehouden worden. Dat bleek wel uit het Toeslagschandaal. De overheid en goedpraters gebruiken dezelfde methode om andersdenkenden verdacht te maken en te neutraliseren. Dat gebeurt ook met woke, gender problematiek. Het systeem faalt.