Zogenaamd 'CO2-neutraal' WK Qatar door vele shuttlevluchten meest vervuilende toernooi ooit

In aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal beloofde Qatar het eerste CO2-neutrale toernooi in de geschiedenis te organiseren. Dat plan is naar nu blijkt al snel in rook opgegaan. Vanwege een groot tekort aan hotelkamers, moeten veel bezoekers van het WK noodgedwongen uitwijken naar naburige golfstaten zoals de Verenigde Arabische Emiraten. Via shuttlevluchten worden de supporters naar de wedstrijden gevlogen.

Het WK in Qatar ligt al sinds de dag van de toewijzing in 2010 onder vuur. Het land dat nauwelijks een voetbalcultuur kent en geen infrastructuur voor een toernooi had, stampte in hoog tempo WK-waardige stadions uit de grond. Daarbij werd gebruik gemaakt van uitgebuite arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden onmenselijk zwaar werk moesten leveren. Daarbij kwamen veel mensen om het leven, volgens de WK organisatie zelf vier- tot vijfhonderd, volgens berekeningen van The Guardian enkele duizenden. Ook beloofde Qatar het vrouwenvoetbal in het land naar een hoger niveau te tillen. Ook van die belofte is inmiddels niets meer over.