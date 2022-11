Qatar breekt belangrijke WK-belofte en maakt het voor vrouwen onmogelijk te voetballen

Een van de beloftes die Qatar in 2010 deed bij de geslaagde poging het WK voetbal 2022 te organiseren, was dat het land actief het vrouwenvoetbal zou stimuleren. Direct na de toewijzing van het WK aan de golfstaat, werd dan ook een nationaal vrouwenteam opgericht. Die ploeg kwam een paar keer in actie, maar verdween in 2014 weer net zo snel van de radar.

Waar de ploeg nu is, is een raadsel. Vorig jaar werd er nog een onofficiële vriendschappelijke partij gespeeld tegen Afghanistan, maar behalve dat wordt er geen speelster meer opgeroepen, geen training georganiseerd, geen wedstrijd gespeeld. In Qatar bestaat er geen wet die vrouwen verbiedt te sporten, wel is er een andere wet die het vrouwenvoetbal in de weg staat: om buitenshuis een sport te beoefenen, is er voor de vrouwen toestemming nodig van een mannelijke voogd. Die is er niet, en de FIFA houdt zich op de achtergrond.