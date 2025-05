Zo keerden tientallen deelnemers aan de Nationale Dodenherdenking Bosma en Schoof de rug toe

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam hebben zeker dertig mensen Kamervoorzitter Martin Bosma en premier Dick Schoof de rug toegekeerd. Dat schrijft journalist Frederike Geerdink, die deelnam aan het antifascistische protest, op Facebook. De actie was gericht tegen “ extreemrechts die medeplichtig is aan de genocide in Gaza ”.

Bosma verspreidde ook de antisemitische leugen dat George Soros “tijdens de oorlog de nazi’s enthousiast” zou hebben geholpen. Soros is joods, en was 9 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog begon.

In 2013 droeg Bosma in de Kamer een Prinsenvlag-speldje. De vlag werd in de jaren dertig en tijdens de oorlog door de NSB gebruikt. Bosma was daarvan op de hoogte, omdat er twee jaar eerder al een rel was geweest over PVV’ers die met een Prinsenvlag poseerden.