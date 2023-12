Martin Bosma, die antisemitische leugen verspreidde, wil Kamervoorzitter worden

PVV’er Martin Bosma doet opnieuw een gooi naar het Kamervoorzitterschap. Het is de derde keer dat de ideoloog van de racistische partij dat doet. Gelet op de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer lijkt hij deze keer een betere kans te maken dan voorheen.

Bosma heeft extreme overtuigingen en schrikt er niet voor terug om de waarheid te verdraaien om zijn gelijk te halen. Zo verspreidde hij ten tijde van het Oekraïne-referendum de antisemitische leugen dat George Soros “tijdens de oorlog de nazi’s enthousiast” zou hebben geholpen. Soros is joods, en was 9 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog begon.

Het was bepaald niet de eerste keer dat Bosma aan geschiedvervalsing deed. Hij hamert er al jaren op dat Hitler een linkse socialist was, en dat extreemrechts daarom niet kan bestaan. Zo belandde dankzij Bosma het zinnetje “Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme” in het partijprogramma van de PVV.