Zo gaat een Waalse politicus om met het Franse Ongehoord: ‘U bent extreemrechts, u verspreidt haat’

De burgemeester van Charleroi Paul Magnette weigert zich te laten interviewen door CNEWS, een ultrarechtse Franse tv-zender. “Ik praat niet met extreemrechtse media”, aldus Magnette, die ook voorzitter is van de Waalse socialistische partij. “Dat is een principieel standpunt. U verspreidt haat.” CNEWS is inderdaad veroordeeld voor haatzaaien.

In Wallonië geldt nog altijd een cordon sanitaire, waarbij de fatsoenlijke partijen extreemrechts uitsluiten. Als gevolg daarvan krijgen racistische partijen geen voet aan de grond in Franstalig België. Aan de andere kant van de taalgrens is het extreemrechtse Vlaams Belang nu de grootste partij in de peilingen.