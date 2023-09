Belgische godsdienstfanatici woedend over seksuele voorlichting: scholen in brand Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 398 keer bekeken • bewaren

In het Belgische Charleroi zijn deze week vier scholen in brand gestoken. De brandstichters lieten teksten achter waarin ze verwezen naar het dit schooljaar ingevoerde vak Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (evras), oftewel seksuele voorlichting en lessen over relaties. Het verzet daartegen komt van orthodoxe gelovigen, meldt de VRT.

Vorige week protesteerden woedende ouders al bij het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel. “Het protest komt uit de strenge religieuze hoek, zowel katholiek als islamitisch”, verklaart Wannes Magits van Sensoa tegenover de VRT. “Er is een fake news-campagne gestart die speelt op de emoties van ouders. Er worden absurde claims verspreid, alsof leerlingen leren masturberen of alsof er porno getoond zou worden in die lessen. Ouders zijn daarop in paniek geschoten.”

Over het lesprogramma schrijft de VRT: “Vanaf nu krijgen de leerlingen in hun schoolloopbaan vier uur verplicht les seksuele opvoeding: twee uurtjes in het zesde leerjaar en twee uurtjes in het vierde middelbaar. De lessen kunnen bijvoorbeeld ook gaan over relaties, gevoelens of een veranderend lichaam. Hoe de lessen precies worden ingevuld mogen de scholen nog steeds zelf bepalen.”

Ook in Nederland verzetten fascisten en conservatieve kwezels zich tegen seksuele voorlichting in het onderwijs. Zo reageerden ze eerder dit jaar hysterisch op het schoolprogramma Lentekriebels. Deze themaweek is onder meer bedoeld om kinderen weerbaarder te maken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit onderzoek blijkt bovendien dat kinderen die goed zijn voorgelicht, gemiddeld later aan seks beginnen en beter zijn voorbereid.