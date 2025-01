Ziekenhuizen nog slechter voorbereid op nieuwe pandemie, Fleur Agema verergert situatie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 508 keer bekeken • bewaren

Bij een nieuwe pandemie zullen er weer onvoldoende IC-bedden zijn, net als tijdens de coronacrisis. Die waarschuwing geeft de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Het grootste probleem is het personeelstekort. Daardoor kunnen de Nederlandse ziekenhuizen niet meer dan 1200 patiënten tegelijkertijd onderbrengen op de IC’s, meldt EenVandaag.

“Ter vergelijking: toen het coronavirus begin 2020 ons land bereikte werden de intensive cares wekenlang opgeschaald naar 2.400 bedden. Tijdens de hele coronapandemie zijn in Nederland ruim 19.000 patiënten op de ic's opgenomen. Dat soort opname-aantallen zijn volgens de NVIC met de huidige personeelsbezetting dus onmogelijk.”

Dat de ziekenhuizen nu nog minder aan kunnen komt door de coronacrisis. De pandemie heeft een enorme wissel getrokken op het zorgpersoneel. Veel IC-personeel is tijdens en na de crisis vertrokken.

Fleur Agema, de PVV-minister van Volksgezondheid, doet niets om de problemen op te lossen. “Er wordt bezuinigd op pandemische paraatheid en AI moet volgens Agema het hele tekort en de uitstroom van zorgpersoneel oplossen”, constateert GroenLinks-PvdA-Kamerlid Julian Bushoff.

De kans op een nieuwe pandemie is allesbehalve denkbeeldig. In de Verenigde Staten is net de eerste persoon overleden aan de vogelgriep. Het H5N1-virus dat in de VS volop rondgaat bij koeien, is maar één mutatie verwijderd van een variant die makkelijk van mens op mens kan overspringen, schrijven wetenschappers in Science.

Het Laatste Nieuws legt het uit: “De wetenschappers van het Scripps Research Institute in Californië ontdekten dat er maar één mutatie (Q226L) moet gebeuren in een belangrijk eiwit van het virus. Daardoor zou het virus het doelwit van zijn grijphaak kunnen veranderen van ankerpunten op cellen in vogels naar ankerpunten op cellen in mensen. Die mutatie zou het virus een houvast op menselijke cellen geven die het nog niet had. Als het virus zich zo kan vasthechten aan de cellen van onze luchtwegen, zou het maar al te gemakkelijk van persoon op persoon over kunnen gaan via druppeltjes die we verspreiden door te praten of niezen. Dat zou dan kunnen leiden tot de volgende pandemie.”