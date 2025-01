Hou je vast, zware griepgolf grijpt Europa naar de keel

Er waart een spook door Europa, het spook van een zware griep die in tal van landen een ravage aanricht . In België werd net na Kerst al alarm geslagen .

Het griepseizoen in ons land is officieel begonnen. Al 2 weken ligt het aantal raadplegingen voor griep bij de huisarts boven het basisniveau, meldt het wetenschappelijke gezondheidsinstituut Sciensano. "Een relatief vroeg begin van het griepseizoen", zegt viroloog Steven Van Gucht.

In Frankrijk is de griep na de Kerst, waarbij mensen massaal bij elkaar op bezoek gaan, geëxplodeerd. Heel het land is nu een rode zone in de grafieken. Volgens experts is het lang geleden dat het griepvirus zo hard toesloeg. De zwaarste symptomen treden op bij kinderen onder de 15 en ouderen boven de 60, waaronder ernstige ademhalingsproblemen. In Frankrijk tonen influencers hoe afschuwelijk de gevolgen zijn voor hun welzijn.