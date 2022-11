'Zieke DWDD-cultuur al eerder aan de orde gesteld binnen omroep' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

Parlementair redacteur Peter Kee onthult dat er al eerder aan de bel is getrokken over het uitzonderlijke hoge ziekteverzuim bij DWDD. Kee, nu werkzaam voor Op1, maakte destijds deel uit van de redactie van Pauw & Witteman. Dat programma was in hetzelfde gebouw gevestigd als de redactie van DWDD. Volgens Kee was er sprake van een zeer competitieve sfeer die werd aangejaagd door de eindredacteur van DWDD. Soms kwamen er bij zijn programma ook mensen werken die gesneuveld waren bij DWDD. "En dat waren er op een gegeven moment wel veel. Dus toen is er in het eindredacteurenoverleg geïnformeerd naar wat daar toch aan de hand was." Dat leidde verder niet tot enige actie.

Ook Van Jole erkent dat duidelijk was dat er iets aan de hand was. "Als mensen vertelden dat ze daar wilden gaan werken, vroeg je of ze dat wel zeker wisten. Dat deed je niet als ze bijvoorbeeld Vroege Vogels of De Nieuws BV gingen. Maar dat beperkte zich tot het beeld van een hoge werkdruk. Pas door de onthullingen in de Volkskrant werd duidelijk dat het ook ging om sadistische vernederingen."

Kee vertelt dat de politiek nu veel vragen heeft, vooral over de kortlopende arbeidscontracten die de misstanden in de hand werken. Volgens Van Jole heeft de politiek boter op het hoofd omdat er door het kabinet Rutte I gruwelijk hard bezuinigd is op de publieke omroep terwijl de kijkcijfers omhoog moesten. "Mensen deden er niet meer toe, datzelfde zie je bij het toeslagenschandaal of het Groninger gas."