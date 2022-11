Harde botsing Sylvana Simons met minister Yeşilgöz over politie en pro-pietenterreur in Staphorst Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 505 keer bekeken • bewaren

Tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer stelde Sylana Simons van BIJ1 het schokkende geweld in Staphorst aan de orde. Een racistische meute belaagde daar langdurig met veel geweld vreedzame demonstranten van KOZP en een team waarnemers van Amnesty International. De racisten wilden verhinderen dat KOZP ging demonstreren in Staphorst waar een intocht werd gehouden met zwarte pieten. Staphorst is een van de weinige gebieden in het land waar de opvattingen zijn achtergebleven en vast wordt gehouden aan een kwetsende karikatuur op het kinderfeest. KOZP had toestemming voor die demonstratie.

Simons uitte kritiek op het feit dat minister van Justitie Dilan Yeşilgöz (VVD) de racisten in een tweet aanduidde als "tegendemonstranten" terwijl het helemaal niet ging om een tegendemonstratie. De racisten ondermijnden met hun geweld juist het demonstratierecht.

Yeşilgöz betuigde spijt over het gebruik van de term, zei dat ze dat inderdaad nooit had moeten doen en veroordeelde het geweld in krachtige bewoordingen, tot tevredenheid van Simons.

Daarna ging het over de consequenties van het voorval. Simons wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de gang van zaken. En niet alleen in Staphorst. Want al jarenlang worden vreedzame demonstranten van KOZP belaagd door racisten en steeds biedt de politie hen geen of onvoldoende bescherming. Sterker nog, het zijn zelfs de antiracisme demonstranten die opgepakt worden als ze gebruik willen maken van hun grondrecht.

Ook andere partijen reageerden kritisch. GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, DENK, D66 en Volt spraken hun afschuw uit. Ook BBB veroordeelde het geweld. Alleen JA21 wilde bij monde van Joost Eerdmans de vreedzame betogers de schuld in de schoenen schuiven en vroeg de minister de actie van KOZP te betitelen als opruiing. Yeşilgöz wierp die lasterlijke suggestie ver van zich. De demonstranten van KOZP hebben zich nergens schuldig aan gemaakt, ze hielden zich aan de wet en maakten gebruik van hun legitieme rechten, verduidelijkte ze.

Veel vragen gingen over het gebrek aan neutraliteit bij de politie. Ellemeet had gesproken met een van de slachtoffers die vertelde dat hij zijn vertrouwen in de autoriteiten is kwijtgeraakt. De politie keek zonder ingrijpen toe hoe zij gedurende een uur werden aangevallen door de racisten.

Yeşilgöz wil een onderzoek afwachten naar dit specifieke incident en dan zien of er eventueel een verder onderzoek nodig is. Ondertussen voert ze wel gesprekken maar is gezagshandhaving toch een lokale kwestie voor burgemeesters. Opvallend wollige taal voor een minister die prat gaat op scherpe opvattingen.

Uiteindelijk kon Simons het niet meer aanhoren, "nu ben ik geïrriteerd", en voer uit tegen de onwillige minister die niet bereid is echt in actie te komen tegen de racisten.