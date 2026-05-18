Ziehier de rechtsextremisten die zogenaamd gewoon bezorgd zijn

Het kan zijn dat je ze gemist hebt door een overweldigend grotere opkomst van tegendemonstranten, maar afgelopen weekend kwamen er op verschillende plekken in het land plukjes fascismeminnend tuig bijeen voor wat ze zelf ludiek een "Nationaal Protest" noemden. Deze minimale subgroep van rechtsextremisten met weliswaar een grote bek voor 10, beweert namens "het volk" te spreken door zich zo agressief mogelijk tegen de komst van kleinschalige azc's te verzetten. In Utrecht legde Left Laser vast hoe die volgens de rechterzijde van de Tweede Kamer en de talkshowtafels "terechte zorgen" er precies uit zien.