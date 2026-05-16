Ultrarechts 'nationaal protest' tegen azc's is totale afgang, wel grotere tegendemo's

Met de eigendunk die ultrarechtse groepen kenmerkt hadden ze hun landelijke actie Nationaal Protest gedoopt. In negen steden zou 'het volk' de straat opgaan om te protesteren tegen de opvang van vluchtelingen. Dat beloofde de organisatie die via Facebook tienduizenden volgers heeft, die elkaar voornamelijk lopen te indoctrineren met het idee dat ze in een dictatuur leven. Daarom gingen ze protesteren, landelijk nog wel. Het ontaardde in een totale afgang.

Op het Malieveld in Den Haag, waar vorig jaar bij een vergelijkbare actie nog zo'n duizend oproerkraaiers amok maakten, een poilitieauto in brand staken en het hoofdkantoor van D66 aanvielen, verzamelde zich nu een kleine groep van de bekende types, die veelal weggelopen lijken uit een Amerikaanse B-film. Omroep West spreekt van 200 deelnemers aan een korte mars door de stad.

'Wij zijn Nederland', zegt een man vooraan in de mars. Hij draagt een grote muziekbox mee op een tandem. Ook wordt er een geluidsbox op een trolley meegetrokken. 'Asielzoekers nooit welkom', heeft een man op een stuk karton geschreven. Verder lopen er demonstranten met de Nederlandse vlag om hun schouders.

Eenmaal terug op het Malieveld druipen de meeste deelnemers meteen af. De bestelde speeches worden letterlijk slechts in kleine kring aangehoord.

In Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland, overtreft een tegendemonstratie van betrokken burgers in aantal ruimschoots de tientallen FVD-leden, wellness rechts types en andere dwaallichten die zich naar het extreemrechtse protest hebben laten lokken.

In Nijmegen komen enkele tientallen rechtse types op het Nationaal Protest af. De Gelderlander noteert een reactie van een toeschouwer:

,,Een achterlijke bende, ze zetten zichzelf voor gek”, aldus een omstander die afkeurend staat toe te kijken. Veel mensen langs de kant noemen de actie sneu.

De ultrarechtse demonstranten worden opgewacht door een welkomstcomité van honderden vrolijk gestemde tegendemonstranten die hen in aantal en volume vele malen overtreffen. Onder hen het populaire PRO-Kamerlid Lisa Westerveld. Vanuit de ultrarechtse mars wordt geprovoceerd naar de tegendemonstratie maar dat heeft geen effect. Wel moet de politie een aantal ultrarechtse deelnemers arresteren wegens overtredingen.

Ook in Maastricht was de opkomst voor het Nationaal Protest, dat via Facebook en andere sociale media werd georganiseerd, opvallend laag. Een korte stoet trok door de stad met een geluidsinstallatie waaruit luid met AI-gegenereerde protestliederen klonken.

Ondertussen werd in de Limburgse hoofdstad ook een solidariteitsmars voor de Palestijnen gehouden. Deze week wordt over heel de wereld de Nakba herdacht, de etnische zuivering door zionisten van Palestijnse gebieden in 1947 en 1949.

In Groningen kwamen er zo'n 80 demonstranten af op het Nationaal Protest. Een democratische tegendemonstratie overvleugelde dat aantal met gemak en telde minstens 200 deelnemers. Op de Ossenmarkt kwamen de groepen tegenover elkaar te staan met tussen hen in de politie. RTV Noord meldt dat er werd geschreeuwd maar ook dat sommige demonstranten met de anderen in gesprek gingen. Er vonden geen incidenten plaats.

In Den Bosch trok het Nationaal Protest 250 deelnemers, dat is in vergelijking met elders nog veel maar zelf zien ze dat anders, blijkt uit het verslag van het Brabants Dagblad:

Dat aantal valt dus wel een beetje tegen, zegt iemand van de organiserende club. „We hadden op meer gehoopt, maar tja... Op sociale media róepen mensen dat ze komen, maar uiteindelijk blijft het vaak bij praten. Al hebben we wel veel bijval, hoor. Mensen snappen waarom we dit doen.” Daar valt op straat dan weer weinig van te merken. Ja, er zijn voorbijgangers die goedkeurend knikken. Twee zielen sluiten zich zelfs spontaan bij de stoet aan: dat terrasje kan straks ook nog wel. Maar gedurende het rondje van een klein uur door de Bossche straten krijgen de demonstranten véél meer afkeurende blikken, een enkele middelvinger zelfs. Het gros van de voorbijgangers vindt vooral iets van het ‘volk’ dat meeloopt „Kom”, zegt een moeder tegen haar dochter, „wij lopen even een straat om.”

Het is een bekend patroon, overal waar extreemrechts protesteert voelen gewone burgers zich al snel onveilig vanwege de NSB-vlaggen, haat, agressie en beledigingen waarmee dergelijke protesten veelal gepaard gaan.

Omroep Brabant noteert dat de deelnemers vooral bekende figuren zijn uit de vaste protesten tegen azc's en ander overheidsbeleid.

De demonstranten kwamen voornamelijk van buiten Den Bosch, onder meer uit Valkenswaard en Roosendaal. Opvallend was de geringe opkomst uit Engelen, waar de komst van vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers is voorzien. "Ik zie helemaal niemand uit Engelen, dat valt mij enorm tegen", zegt een vrouw die zelf wel uit die buurt komt en haar geluid wil laten horen tegen die opvang.

In Utrecht was de opkomst van ultrarechts nog geringer dan elders. Wel werd hier de cameraman van het mediacollectief Left Laser aangevallen door een duister type.

In Leeuwarden werd bij een Nazionaal Protest een man opgepakt omdat hij de Hitlergroet bracht. Ook in Amsterdam was een Nationaal Protest gepland. Het is op dit moment onduidelijk of daar iemand op af is gekomen.

