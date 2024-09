Zevenvinker zonder uitzonderlijk talent mag door als Eurocommissaris van Klimaat, Luxemburger op Landbouw Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 247 keer bekeken • bewaren

Hoewel Wopke Hoekstra de afgelopen weken onder meer in verband werd gebracht met de portefeuilles Landbouw en Handel, blijft de voormalige consultant de komende vijf jaar Eurocommissaris voor Klimaat. Anders dan zijn voorganger Frans Timmermans wordt Hoekstra geen vicevoorzitter in de Europese Commissie.

Tegenover de NOS formuleert de mislukte CDA-leider zijn opdracht als: “ervoor zorgen dat we klimaatbeleid, waar we vol mee door moeten, hand in hand weten te brengen met de economie, innovatie en industrie”.

De voor het Nederlandse kabinet belangrijke portefeuille Landbouw en Voedsel gaat naar Christophe Hansen uit Luxemburg. De christendemocraat Hansen hield zich de afgelopen jaar in het Europarlement onder meer bezig met ontbossing.

In de nieuwe Europese Commissie zitten 16 mannen en 11 vrouwen. Eind juli beloofde Ursula von der Leyen aan het Europees Parlement dat er evenveel mannen als vrouwen in de Commissie zouden plaatsnemen. Te elfder ure werd de Franse Eurocommissaris Thierry Breton nog vervangen door Stéphane Séjourné, die prompt een van de vicepresidenten wordt.

“Dat we er in 2024 niet in slagen genoeg vrouwen te benoemen is echt een dieptepunt”, reageert de invloedrijke Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks-PvdA. Hij betreurt ook het vicevoorzitterschap voor de rechts-radicaal Raffaele Fitto. Een “zoethouder voor Meloni” en “een slecht voorteken”, oordeelt Eickhout.