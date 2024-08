Ursula von der Leyen krijgt nauwelijks vrouwen in Commissie, prutser Wopke Hoekstra genoemd op Landbouw

Over hem heeft de nieuwsbrief Brussels Peil ook nieuws: Hoekstra is in beeld als Eurocommissaris voor Landbouw. “Euronews kwam deze maand met het nieuws dat Wopke Hoekstra wellicht landbouw zou gaan doen. Dat werd in de Duitse en Nederlandse agrarische pers deze week bevestigd.”

Het is twijfelachtig of Hoekstra, die in zijn politieke carrière een spoor van vernieling heeft achtergelaten, wel geschikt is voor die post. Politiek commentator Tom-Jan Meeus schetst in zijn wekelijkse nieuwsbrief Machtige Tijden een vernietigend beeld van Hoekstra. Ambtenaren in Den Haag klaagden veelvuldig dat de CDA’er alleen geïnteresseerd was in zijn eigen carrière, en niet in de onderwerpen waarvoor hij als minister verantwoordelijk was. Zijn eigen partij kotst hem nog net niet uit. “Weinig politici zijn in zoveel Haagse functies zo enorm tegengevallen. De bummerkoning van het Binnenhof. (…) Steeds zag je dit: mensen die waren geïmponeerd door zijn presentatie en cv, en hem een grote toekomst voorspelden. Zelf maakte ik die fout tien jaar terug ook (shame on me). Daarna: tegenvallers, teleurstellingen, ontluistering.”