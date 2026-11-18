Zembla onthult huiveringwekkende praktijken van Nederlandse neonazi's en hun nauwe banden met FVD Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 2295 keer bekeken • Bewaren

In De Neonazi Files onthult Zembla in samenwerking met de Vlaamse publieke omroep VRT schokkende beelden van rechtsextremisten die actief zijn in Nederland. Het onderzoeksprogramma kwam in contact met een infiltrant die de afgelopen jaren binnen wist te dringen in de organisatie. Hij zette de onderzoeksjournalisten op het spoor van een schat aan gegevens.

De rechtsextremisten, die deel uitmaken van een snelgroeiend wereldwijd netwerk, organiseren in Nederland kampen waar onder meer kooigevechten gehouden worden. Op deze manier bereiden ze zich voor op het gebruik van geweld tegen burgers die ze tot vijand bestempelen, zoals migranten en antifascisten. De gevechten zijn omgeven met nazi-symboliek en veelvuldig wordt de Hitlergroet gebracht.

Beelden van deze in het diepste geheim georganiseerde gevechten worden door Zembla getoond, tot schrik van de deelnemers. Zembla achterhaalde ook waar de gevechten worden georganiseerd: in onder meer Groningen, Drenthe en Noord-Brabant en door wie. Onder de deelnemers een psychiater, docenten en een tandarts. Sommige deelnemers nemen hun - zeer jonge - kinderen mee naar de bloederige gevechten.

Tijdens de kampen wordt er onverholen nazi-propaganda gespuid en is er zelfs een rituele verbranding van boeken van Joodse schrijvers. Zembla wist van zo’n geheim kamp, diep in de bossen van Luxemburg, vooraf de locatie te achterhalen en hing de omgeving vol met camera’s en microfoons zodat duidelijk te zien is hoe de extremisten zich gedragen als ze zich onbespied wanen. Ze dromen onder meer hardop van het vermoorden van politici.

De rechtsextremisten blijken uit op nauwe samenwerking met Forum voor Democratie, enkelen van hen zijn ook lid van die partij of zelfs werkzaam voor de fractie. Een van de spilfiguren is Ramon van Asch, fractievoorzitter van FVD in Den Bosch en tot voor kort fractiemedewerker in Den Haag.

Geconfronteerd met de informatie ontkennen FVD’ers die de partij leiden, van Baudet tot De Vos, iedere betrokkenheid dan wel weigeren ze commentaar te geven. De rechtsextremisten van de kampen volgen een zelfde strategie. Uit de opnames wordt ook duidelijk dat die houding aan de leden wordt opgelegd. Er mag met niemand gesproken worden.

In de aflevering van Zembla waarschuwen deskundigen nogmaals voor de normalisering van extremistische doelstellingen.

Niet in de uitzending maar wel belangrijk: er wordt al langer gewaarschuwd voor het gevaarlijke rechtsextremisme van FVD en daar omheen. Voor talkshows van de Nederlandse televisie, van Vandaag Inside tot Pauw & De Wit, vormt dat geen beletsel FvD’ers en geestverwanten uit te nodigen en zo mee te werken aan het normaliseren van extremistische denkbeelden als bijvoorbeeld ‘remigratie’ (waarmee deportatie wordt bedoeld) en de extreem racistische ‘omvolkingstheorie’. Wellicht dat deze documentaire hen er wel van kan overtuigen dat niet meer te doen. Ze kunnen in ieder geval later niet zeggen dat ze het niet wisten.