FvD-lijsttrekker Den Bosch extreemrechtse seriemishandelaar en drankmisbruiker

De Forum voor Democratie-lijstrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch is de afgelopen jaren drie keer door de politierechter veroordeeld wegens mishandeling. De 28-jarige Ramon van Asch kreeg twee keer een taakstraf opgelegd door de politierechter en een keer een boete. Dat blijkt uit onderzoek van NRC in samenwerking met de antifascistische onderzoeksgroep Kafka.

Van Asch blijkt daarnaast in januari 2022 een beveiliger van de Hogeschool Avans in het gezicht te hebben geslagen, nadat die hem erop aansprak dat hij geen mondkapje droeg. Dat bevestigen betrokkenen. De hogeschool schorste Van Asch vervolgens twaalf dagen, waardoor hij verschillende tentamens en herkansingen niet kon maken. Van Asch maakte bezwaar bij de geschillencommissie van de hogeschool, maar verloor die zaak.

NRC schrijft over de andere veroordelingen:

De laatste veroordeling van Van Asch stamt uit januari vorig jaar voor het slaan van drie personen in Den Bosch in september 2024. Hij kreeg van de politierechter een taakstraf van 130 uur opgelegd, waarvan 50 uur voorwaardelijk. Een van de voorwaarden was dat hij tijdens een proeftijd van twee jaar geen alcohol mag drinken, blijkt uit de uitspraak van de politierechter. De reclassering moet dit controleren. Ook moest hij een training volgen „gericht op agressiebeheersing en/of middelengebruik”, blijkt uit de uitspraak.

In september 2017 kreeg Van Asch eveneens een taakstraf opgelegd, nadat hij iemand in Den Bosch volgens de uitspraak van de politierechter „opzettelijk zwaar lichamelijk letsel” had toegebracht. Van Asch sloeg het slachtoffer meerdere malen met een glas in het gezicht.

De veroordelingen van Van Asch waren voor FvD geen reden om de gewelddadige rechtsextremist niet op de kieslijst voor de Tweede Kamer te zetten: in 2023 stond hij op plek 19, in 2025 op plek 13. Volgens die stijgende lijn is hij nog slechts een paar veroordelingen verwijderd van het lijsttrekkerschap.

Forum voor Daar-wil-je-echt-niets-mee-te-maken-hebben.