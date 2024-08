Zembla-journalist weigert mee te werken aan strafzaak tegen klokkenluider Chemours

Roelof Bosma, eindredacteur van Zembla, wil niet meewerken aan de strafzaak tegen Ruben Schilt. De 23-jarige PvdA’er Schilt wordt vervolgd omdat hij vorig jaar schokkend nieuws uit een geheime commissievergadering van de gemeenteraad van Dordrecht deelde met Zembla. Uit de door Schilt geopenbaarde informatie bleek dat PFAS-verspreider Chemours verschillende malen stiekem had geprobeerd een schadeclaim van miljoenen euro's af te kopen .

Schilt besloot Zembla in te lichten, omdat hij vond dat de samenleving moest weten hoe Chemours te werk gaat. Hij vond het niet in de haak dat het Dordtse college de informatie daarover geheim wilde houden. “Ik weet dat ik een jaar cel kan krijgen. Mijn geweten is belangrijker”, zei hij daarover tegen de Volkskrant.