Justitie vervolgt jonge politicus die geheime deals van PFAS-verspreider Chemours onthulde

Justitie heeft besloten de 23-jarige Ruben Schilt te vervolgen wegens het lekken van geheime informatie over de milieurvervuilende chemische fabriek Chemours in Dordrecht. Schilt, die indertijd medewerker was van de PvdA-fractie in de gemeenteraad, vernam vorig jaar tijdens een geheime commissievergadering, dat Chemours verschillende malen stiekem had geprobeerd een schadeclaim van miljoenen euro's af te kopen. Onderzoeksjournalisten van Zembla maakten een tv-uitzending over de grond onder de fabrieken, die al zeker dertig jaar zwaar verontreinigd is met PFOA als gevolg van gebroken leidingen. Dat milieurschandaal is al die tijd geheim gehouden.