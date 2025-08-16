Zelfs VVD-bolwerk Bussum keert partij de rug toe om liegende stoethaspel Yesilgöz

Met nog zo'n twee maanden te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen staat de VVD er historisch slecht voor in de peilingen. Daar zijn meerdere redenen voor, maar de voornaamste is toch wel het optreden van de tragische tussenpaus Dilan Yesilgöz. Hoewel haar partijgenoten in de Kamer en het demissionaire kabinet zeggen nog altijd vierkant achter haar te staan, is dat bij de achterban in het land allesbehalve het geval.