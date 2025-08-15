Yesilgöz druk bezig VVD uit te sluiten van regeringsdeelname Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 665 keer bekeken • bewaren

De VVD is door tussenpaus Dilan Yesilgöz in een ongekende crisis gestort. De fopliberalen staan in de laatste peilingen op slechts 16 zetels - de slechtste prestatie sinds de jaren '60. Dat meldt BNR. Dit betekent een verlies van acht zetels ten opzichte van het huidige aantal in de Tweede Kamer.

VVD-prominent Ed Nijpels noemt de situatie "dramatisch" en voorspelt dat herstel "bloed, zweet en tranen" zal kosten. Ondanks de dramatische daling spreken huidige bewindslieden zoals demissionair minister Eelco Heinen en Vincent Karremans nog hun steun uit voor Yesilgöz, in elk geval in het openbaar. Daarbij moet worden opgetekend dat beide politici, respectievelijk nummer 2 en 3 op de kieslijst, als potentiële opvolgers worden genoemd. Een debat over het leiderschap wordt uitgesteld tot na de verkiezingen, zo luidt vooralsnog de boodschap.

De haatcampagne richting zanger Douwe Bob, die door Yesilgöz ten onrechte van "jodenhaat" werd beschuldigd, wordt gezien als een van de belangrijke oorzaken voor het recente verlies van vertrouwen. Campagne-expert Jurjen van den Bergh stelt tegenoven BNR dat Yesilgöz "te hard is ingegaan op iemand die populairder is dan ze dacht" en haar kans om snel excuses te maken heeft gemist.

Politicoloog Chris Aalberts is stellig over Yesilgöz' toekomst: "Met 15 zetels is ze weg, dat weet ik zeker." Hij wijst naar alternatieven binnen de partij, waaronder Vincent Karremans, die volgens hem "ijdel is en graag wil." Het besluit over nieuw leiderschap wordt naar verwachting binnen enkele weken na de verkiezingen genomen.

Al sinds het aantreden van Yesilgöz als opvolger van Mark Rutte staat haar leiderschap in het teken van glashard liegen. Dat begon al direct door bij de vorige verkiezingscampagne met de beruchte "nareis-op-nareis" leugens. Yesilgöz' sociale mediagebruik is door het VVD-campagneteam inmiddels beperkt: haar Threads is verwijderd en op Instagram mag niet iedereen meer reageren. Dit gebeurde nadat onder veel berichten haar comments volstroomden met de constatering dat ze een leugenaar is.