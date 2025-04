Zelfs PVV’ers lijken hun vertrouwen in Trump te verliezen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 450 keer bekeken • bewaren

Tweeënhalve maand geleden noemde Geert Wilders Donald Trump nog een ‘wapenbroeder’. Maar inmiddels lijkt het enthousiasme over de Amerikaanse president bekoeld bij de PVV. Tijdens een Kamerdebat moest PVV-Kamerlid Dennis Ram toegeven dat Trump wispelturig, onberekenbaar en schadelijk is, schrijft het AD.

De importtarieven en de aanhoudende onduidelijkheid van Trump pakken slecht uit voor Nederland, erkende Ram. “Wat willen de Amerikanen nu? Dat blijft de vraag. De argumenten en maatregelen daar wisselen per dag. De VS lijken het zelf niet te weten. Wij kiezen voor een zakelijke aanpak. We moeten praten waar kan en terugduwen als het moet. De handelsoorlog raakt de gewone Nederlander.”

Ook PVV-minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel) ziet opeens de voordelen van de door de PVV zo verafschuwde Europese Unie. Ze wil gezamenlijk optrekken met de andere EU-lidstaten om een vuist te maken tegen de bizarre belastingverhogingen van Trump. “De Europese eenheid is belangrijk, samen staan we sterk, gezamenlijk optrekken is belangrijk”, aldus Klever.

Het AD schrijft: “In het Kamerdebat over de aangekondigde handelstarieven van Trump viel de politieke metamorfose de andere fracties dinsdag ook op. „PVV-leider Wilders twittert niet meer zo enthousiast over Trump”, zei D66-Kamerlid Jan Paternotte. „Vroeger was hij nog een van de grootste groupies van Trump. De PVV ziet nu ook dat het beleid van de Amerikaanse president desastreus is.””