Wilders bezoekt fascistische bijeenkomst, roemt Reconquista en staat op voor 'Heil Europa'

Geert Wilders heeft zaterdag een bezoek gebracht aan een bijeenkomst van Europese fascisten in Madrid. Hij begaf zich in het gezelschap van de Italiaanse extreemrechtse vicepremier Matteo Salvini, de Franse Marine Le Pen, de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Spanjaard Santiago Abascal (fractievoorzitter van het extreemrechtse Vox).

De laatste was de gastheer. “Wij zijn christenen”, sprak Abascal. “Europa is christelijke grond en dat moeten we beschermen.” Er waren meer extreemrechtse toespraken. Van Wilders bijvoorbeeld, schrijft NRC.

“Net als veel sprekers voor hem begint hij over de „Reconquista”, de ‘herovering’ van Spanje op de Arabieren tijdens de middeleeuwen. Wilders zet die geschiedenis als enige expliciet neer als een strijd tegen de islam. „We zullen nooit vergeten dat de Spanjaarden de eersten waren om het tij van de geschiedenis te keren”, houdt hij zijn publiek in Madrid voor. „Jullie waren de eersten om de islam terug te dringen en het rijke christelijke erfgoed in jullie land te herstellen.””

Wilders prees Donald Trump, die hij een “wapenbroeder” noemde. De PVV-leider sprak in Madrid met Kevin Roberts, de leider van de ultraconservatieve Heritage Foundation. Ook Orbán was vol lof over Trump. “In een paar weken heeft de Trump-tornado de wereld veranderd. “Gisteren waren we nog ketters, nu zijn we mainstream.”