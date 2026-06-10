Zelfs door en door corrupte oud-FiFA-baas Sepp Blatter vindt dat fascistisch VS het WK niet mag organiseren Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 191 keer bekeken • Bewaren

De door een lawine aan corruptieschandalen geplaagde voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft een dag voor de start van het WK voetbal uitgehaald naar de wereldvoetbalbond. Dat deed de 90-jarige Zwitser nadat maandag bekend was geworden dat de Somalische WK-scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan de toegang tot de Verenigde Staten is geweigerd. Dat meldt ANP.

Artan, vorig jaar nog door de Afrikaanse voetbalbond uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar, werd op het vliegveld van Miami aangehouden, waarna hij eerst elf uur lang werd ondervraagd, vervolgens nog enkele uren in detentie geplaatst, om vervolgens gedeporteerd te worden. Artan zelf kreeg geen enkele uitleg, na de nodige ophef wereldwijd liet het Trump-regime weten dat het om "banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties" zou gaan. Die beschuldigingen zijn volledig ongefundeerd en er is door het regime geen flinter bewijs geleverd. Wel bekend is dat het Trump-regime het al tijden op Somalië en op Somalische immigranten in de VS heeft gemunt.

Nu heeft dus ook de oud-FIFA-baas van zich laten horen. "Het is ongelooflijk en absurd", aldus Blatter tegenover de Franse sportkrant L'Équipe. "Als een land een scheidsrechter de toegang weigert, is dat een ernstig probleem en zou het WK niet in zo'n land moeten plaatsvinden."

De huidige FIFA-baas Gianni Infantino, uitreiker van de historisch belachelijke "FIFA-vredesprijs" aan Donald Trump, moet zich volgens Blatter tegenover de Amerikaanse president laten gelden. "De voorzitter moet bewijzen dat hij sterker is dan zijn goede vriend in het Witte Huis", zei Blatter over zijn opvolger. Dat lijkt ijdele hoop. Infantino, die met grote regelmaat bij Trump op visite komt en zich eerder al liet fotograferen met een rood MAGA-petje op, aarzelde geen moment om Artan als een baksteen te laten vallen.