Trump-regime deporteert Somalische WK-scheidsrechter

De Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan, die zou fluiten tijdens het WK mannenvoetbal, mag de Verenigde Staten niet in. Dat heeft een Somalische functionaris verklaard tegenover persbureau AFP. Hoewel de 34-jarige arbiter over een geldig visum beschikte, werd hij zonder pardon gedeporteerd. Het Trump-regime stelde eerder een inreisverbod in voor Somaliërs.

“Omar Abdulkadir Artan "behoort tot de meest gerespecteerde scheidsrechters van Afrika", en "hem de toegang tot de Verenigde Staten ontzeggen en hem beletten wedstrijden te fluiten (...) schaadt hem niet alleen persoonlijk, maar ondermijnt ook de toewijding van het voetbal aan eerlijkheid, verdienste en de geest van fair play", klaagde Ciise Aden Abshir, senior adviseur van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport, in een interview met AFP.”