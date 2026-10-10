Zelfs de laatst overgebleven NSC'ers kunnen Mona Keijzer niet uitstaan en lopen weg Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 115 keer bekeken • Bewaren

Het leek iemand een goed idee: Mona Keijzer uitnodigen om het handjevol overgebleven NSC'ers toe te spreken. Dat ging zaterdag ongeveer zo goed als je zou verwachten. Direct na haar aankondiging en nog voor Mona "Sarah Paling" Keijzer een woord had gesproken, stond het gros van de aanwezigen op en liep de zaal uit.

Volgens ANP was Keijzer door het NSC-bestuur uitgenodigd als een gelegenheid voor de partij om zich te "spiegelen" aan iemand van buiten.

Het gelonk naar Keijzer zorgde afgelopen week al voor oproer binnen het restantje van NSC. Europarlementariër Dirk Gotink, de laatste overgebleven volksvertegenwoordiger van de partij, zegde pardoes zijn lidmaatschap op. Ook jongerenbeweging JSC nam er aanstoot aan dat "populistisch-rechts gedachtegoed" zo een podium krijgt bij NSC.