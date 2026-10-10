BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Zelfs de laatst overgebleven NSC'ers kunnen Mona Keijzer niet uitstaan en lopen weg

Kijk Nou
Vandaag
leestijd 1 minuten
115 keer bekeken
ANP-572004852

Het leek iemand een goed idee: Mona Keijzer uitnodigen om het handjevol overgebleven NSC'ers toe te spreken. Dat ging zaterdag ongeveer zo goed als je zou verwachten. Direct na haar aankondiging en nog voor Mona "Sarah Paling" Keijzer een woord had gesproken, stond het gros van de aanwezigen op en liep de zaal uit.

Volgens ANP was Keijzer door het NSC-bestuur uitgenodigd als een gelegenheid voor de partij om zich te "spiegelen" aan iemand van buiten.

Het gelonk naar Keijzer zorgde afgelopen week al voor oproer binnen het restantje van NSC. Europarlementariër Dirk Gotink, de laatste overgebleven volksvertegenwoordiger van de partij, zegde pardoes zijn lidmaatschap op. Ook jongerenbeweging JSC nam er aanstoot aan dat "populistisch-rechts gedachtegoed" zo een podium krijgt bij NSC.

Meer over:

kijk nou, mona keijzer, nsc

Praat mee

Onze spelregels.

Reacties (0)

Joop

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Je kunt je op elk moment uitschrijven. Bekijk of beheer hier alle nieuwsbrieven.

Wil je meer weten over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan? Lees dan ons Privacy statement.

BNNVARA wij zijn voor