NSC blijft een rokende puinhoop: laatste actieve volksvertegenwoordiger haakt af vanwege flirt met Mona Keijzer

De laatste actieve volksvertegenwoordiger van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Sint Pieter die nog niet eens zo heel lang geleden de grootste was in de peilingen, zegt zijn lidmaatschap op. Europarlementariër Dirk Gotink heeft naar eigen zeggen geen andere keuze, omdat zijn partij nu toenadering zoekt tot de ultrarechtse Mona Keijzer (ex-CDA, ex-BBB). Zij spreekt komende zaterdag de algemene ledenvergadering van NSC toe. Het AD bericht :

“Keijzer is gastspreker in een paneldiscussie over de grondbeginselen en uitgangspunten. Volgens Gotink liggen de ideeën van Keijzer en hemzelf over Europa zo ver uit elkaar dat hij gedwongen wordt een keuze te maken. „Ik heb er alle begrip voor dat het partijbestuur zoekt naar een politieke doorstart, maar hun keuzes hebben ook invloed op mij. Ik ken Mona Keijzer al heel lang, en zij staat voor een heel andere politieke koers dan ik. Zelfs het lidmaatschap van de EU an sich trekt zij in twijfel.””