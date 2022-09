Zelfs Conservatieven wanhopig door economisch kamikazebeleid Liz Truss

Banken en pensioenfondsen die op het randje van de afgrond balanceren, de Britse centrale bank die halsoverkop noodmaatregelen moet nemen en de verwachting dat de inflatie alleen maar verder zal oplopen: drie weken na haar aantreden heeft Liz Truss het Verenigd Koninkrijk al in een ongekende economische crisis gestort.

De hoofdeconoom bij UBS Global Wealth Management vergeleek de Britse regering zelfs met een sekte die gelooft dat het einde der tijden nabij is. Om een bloedbad op de financiële markten te voorkomen is de Britse centrale bank woensdag begonnen met het opkopen van staatsleningen: een maatregel die de belastingbetalers uiteindelijk miljarden zal gaan kosten.

Ook verscheidene Conservatieve parlementariërs erkennen dat de regering van Truss verantwoordelijk is voor de chaos. Alleen door de plannen in te trekken, kan de rust worden hersteld, denken zij. “Deze klungelige waanzin kan niet doorgaan”, twittert het Conservatieve Lagerhuislid Simon Hoare.

Een andere anonieme Conservatieve parlementariër gaat nog verder tegenover The Guardian: “Dit is als de financiële crisis van 2008, maar nog erger. We zetten de huizen van mensen op het spel. De bevolking zal dit niet vergeten en ons niet vergeven.”