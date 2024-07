Zelfs bekenden van ‘achterbakse’ Fleur Agema denken dat ze ongeschikt is als vicepremier Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 156 keer bekeken • bewaren

Doe kwestie ligt op tafel omdat de PVV’er deze week opzichtig in de fout ging door tijdens het debat over de regeringsverklaring een tweet te versturen waarmee ze premier Dick Schoof in de wielen reed.

Toen Schoof haar daar tijdens een schorsing op aansprak, begon ze volgens RTL Nieuws en De Telegraaf te huilen en schreeuwen. Die avond zei de vicepremier dat ze spijt had dat ze de tweet had verstuurd. Drie dagen later staat haar bericht nog altijd online.

De kwestie roept nog een andere vraag op: is Agema heel dom of vreselijk achterbaks? Een vicepremier die tijdens een debat via X haar premier ondermijnt: dat is ongekend. Agema heeft bijna achttien jaar in de Tweede Kamer heeft gezeten. In die jaren moet ze toch hebben geleerd dat het kabinet met een mond spreekt?

Bij de samenstelling van de ministersploeg kon Geert Wilders niet om Agema heen. Aanvankelijk besloot hij echter om niet haar maar Gidi Markuszower voor te dragen als vicepremier. Blijkbaar had de PVV-leider meer vertrouwen in zijn vuurwapen- en staatsgevaarlijke fractiegenoot dan in Agema. Pas toen Markuszower door tussenkomst van de AIVD werd afgeserveerd als minister schoof Wilders Agema naar voren.

De Volkskrant meldt zaterdag dat Wilders niet de enige is die twijfels heeft over Agema. De krant schrijft: “Met haar X-bericht zette ze niet alleen het debat in vuur en vlam, ze vestigde ook weer de aandacht op de twijfels die al langer over haar bestaan: meerdere ex-PVV'ers zijn ervan overtuigd dat ze ongeschikt is als vicepremier.”

Wilders zelf noemde Agema in 2012 in een uitgelekte e-mail “vreselijk achterbaks”. Dat was omdat ze had voorgesteld om zonder Wilders te gaan brainstormen. Een doodzonde binnen de PVV, waar er niets gebeurt zonder dat Wilders toestemming heeft gegeven.