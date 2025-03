Zelensky doet handreiking aan dreinende Trump

De Oekraïense president wijst er in zijn bericht op dat “niemand een eindeloze oorlog wil”. “Oekraïne is klaar om zo snel mogelijk naar de onderhandelingstafel te komen om een blijvende vrede tot stand te brengen.”

“Onze ontmoeting in het Witte Huis verliep niet zoals zij had moeten gaan. Het is betreurenswaardig dat het zo is gegaan”, schrijft Zelensky. “Het is tijd om dat recht te zetten. We willen dat de toekomstige samenwerking constructief is.”