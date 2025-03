Wraakzuchtige en Kremlin-minnende Trump zet alle hulp aan Oekraïne stop Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 210 keer bekeken • bewaren

Het Trump-regime heeft alle militaire hulp aan Oekraïne opgeschort. Dat heeft het Witte Huis laten weten. Alle steun, zowel voor militaire doeleinden als voor hulp aan de bevolking worden per direct bevroren. Dat geldt ook voor het materieel dat al onderweg is naar Oekraïne. Het is een nieuwe zet van de Amerikaanse president om Oekraïne op de knieën te dwingen voor de Russische dictator Vladimir Poetin.

Deze nieuwe stap van de Amerikanen komt na een schandalig verlopen ontmoeting in het Witte Huis afgelopen weekend tussen Zelensky en Trump, die geflankeerd werd door onder andere vicepresident JD Vance en nog een zwem andere lakeien. Daar werd opzichtig getracht Zelensky voor het oog van de wereld te vernederen. De Amerikanen verweten Zelensky onder meer de oorlog niet te willen stoppen, niet dankbaar genoeg te zijn richting de VS en dat hij geen pak droeg in het Witte Huis. Na afloop verklaarde Zelensky in een lange verklaring alsnog dankbaar te zijn voor de Amerikaanse steun en sprak hij uit te hopen dat de VS achter Oekraïne zal blijven staan. Een dag later reageerde Trump op zijn eigen sociale medium Truth Social: “Deze man [Zelensky, red.] wil gewoon geen vrede.”

Volgens een hoge regeringsfunctionaris zou de opschorting van hulp “geen permanente beëindiging maar een pauze” zijn. Alle militaire uitrusting die al onderweg is naar Oekraïne wordt vastgehouden in Polen.

Het Amerikaanse Congres heeft tot nu toe 175 miljard dollar goedgekeurd voor hulp aan Oekraïne. Trump loog de afgelopen week meermaals dat het om een bedrag van ruim 350 miljard dollar ging. Dit deed hij onder meer tijdens gesprekken met de Franse president Macron en Britse premier Starmer. Daarbij loog Trump ook dat de Europese steun een lening is en door Oekraïne moet worden terugbetaald. Zowel Macron als Starmer corrigeerden Trump en zeiden dat het wel degelijk een gift is.

Voor Oekraïne is het afknijpen van steun door de Amerikanen een aderlating. Behalve militaire hulp, levert het land ook steun aan fondsen om bijvoorbeeld het onderwijs en de medische zorg draaiende te houden. Ook de overheid in Kyiv zelf wordt financieel gesteund zodat die kan blijven functioneren tijdens de nu al drie jaar durende Russische invasie.

GroenLinks-Pvda-leider Frans Timmermans noemt de Amerikaanse houding "onvoorstelbaar". Dat schrijft hij op BlueSky: "Trump zet met deze roekeloze actie de veiligheid van Oekraïne en de rest van Europa onder druk. Dit is geen vredesstrategie, dit is buigen voor Poetin. Het is aan Europa om leiderschap te tonen en het gat te vullen. Ook Nederland moet daar een bijdrage aan leveren."