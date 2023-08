Zelensky brengt nieuw bezoek aan Nederland om te praten over levering F16's

Volodymyr Zelensky brengt voor de tweede keer dit jaar een bezoek aan Nederland. Hij is zondagochtend aangekomen op het militaire vliegveld in Eindhoven, waar hij werd ontvangen door de demissionaire premier Rutte. Zaterdag was Zelensky in Zweden. Het bezoek van de Oekraïense president aan Nederland was tot het laatste moment geheim gehouden.