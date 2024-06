Zeespiegelstijging gaat twee keer zo snel, oceanen bedreigd door verzuring en zuurstofgebrek

De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor de oceanen. Wetenschappers spreken van een drievoudige dreiging: niet alleen warmt het water extreem op, er is ook sprake van dalende zuurstofniveaus en verzuring. Die ontwikkelingen hebben vergaande gevolgen voor het zeeleven, bericht The Guardian .

Met name de wateren in de tropen en het noordelijk deel van de Stille Oceaan worden hard getroffen, blijkt uit het onderzoek dat is gepubliceerd in AGU Advances. Wetenschapper Joel Wong wijst erop dat plotselinge, extreme soortensterfte daardoor nu al plaatsvindt. “Dat leidt tot de ontwrichting van ecosystemen en de visserij in de hele wereld.”