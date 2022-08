'Zeer reëel gevaar' voor kernramp na nieuwe aanvallen op kerncentrale Zaporizja

De kerncentrale, de grootste van Europa, is sinds maart in handen van het Russische invasieleger. De centrale is nog operationeel en wordt bemand door Oekraïners die bevelen van de Russen moeten opvolgen. Rondom de centrale wordt hevig gevochten. Vrijdag werden daarbij stroomkabels beschadigd waardoor een van de krachtbronnen moest worden uitgeschakeld. Daarmee kwam het veilig opereren van de centrale in groot gevaar.