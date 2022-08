Atoomramp dreigt: situatie loopt ‘volledig uit de hand’ in grootste kerncentrale Europa

3 aug. 2022 - 19:49

Gelukkig is er hier nog enige aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Het wordt tijd dat er consequent over Rusland gesproken wordt als een facistische staat. Argumenten te over. Dat kan ertoe bijdragen dat Europa niet in slaap sukkelt naarmate de oorlog langer duurt.

2 Reacties