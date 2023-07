Zee-hittegolf bij Florida: ongekende warmte tot meters onder water, koraalrif in levensgevaar Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 150 keer bekeken • bewaren

Een plotselinge zee-hittegolf aan de kust van Florida doet wetenschappers steil achteroverslaan. De watertemperatuur is tot extreme hoogte gestegen, wat groot gevaar oplevert voor het zeeleven en de koraalriffen voor de kust.

Nooit eerder sinds de temperaturen werden bijgehouden, is het water bij Florida zo warm geweest. Daar komt nog eens bij dat de opwarming van het water veel eerder is begonnen dan in andere jaren, waardoor wetenschappers vrezen dat de temperaturen nog verder zullen oplopen. Op Twitter deelt ecoloog Alastair Harborne een foto waarop te zien is dat het op 8 meter diepte nog altijd 32 graden is.

Het oppervlaktewater is nog een paar graden warmer. Speciale meetboeien op het water leggen temperaturen vast van bijna 37 graden. Er is maar 1 graad opwarming van het water nodig voor het koraal om in moeilijkheden te raken. Houdt die warmte langer dan twee weken aan, stoot het koraal zijn algen af en sterft het. De huidige temperatuur ligt inmiddels zo’n 2 tot 3 graden boven normaal, wat betekent dat er weinig hoop is dat het koraal de hitte overleeft

Als gevolg van de klimaatcrisis stijgen de temperaturen fors. Normaliter stijgt de temperatuur van het zeewater pas eind juli en daalt dan weer eind augustus. De huidige opwarming is inmiddels bijna twee weken aan de gang. In hoeverre het warmer blijft worden moet worden afgewacht, maar volgens Derek Manzello van het Amerikaanse meteorologische en oceanografische agentschap NOAA "wijst al het bewijs er op dit moment op dat dit een van de ernstigste gebeurtenissen zal zijn die we ooit hebben gezien".