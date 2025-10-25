Zal het racistische gif zich na woensdag nóg verder verspreiden? Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 216 keer bekeken • bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur Persoon volgen

Als mediaredacties en politici ‘succesvol’ zijn, krijgen we opnieuw een rechtse tot extreemrechtse Kamermeerderheid die het racistische gif dat de afgelopen jaren in onze samenleving is gespoten nóg verder zal doen verspreiden.

Het SBS-debat van afgelopen donderdag was kenmerkend voor wat er in Nederland aan de hand is. In het publiek zaten bijna alleen maar witte mensen, terwijl ons land met meer dan zes miljoen biculturele Nederlanders van de eerste, tweede of derde generatie diverser is dan ooit.

Maar als John de Mol en Frans Klein de mening van de ‘gewone Nederlanders’ willen horen, doelen ze exclusief op de mening van witte Nederlanders. Aan het biculturele deel van de samenleving hebben de twee heren geen enkele boodschap, zoals we onder meer bij Nieuws van de Dag, Vandaag Inside en Oranjezondag zien. Willen De Mol en Klein ons land daadwerkelijk helpen omvormen tot de apartheidsstaat die een deel van onze politici en kiezers voor ogen hebben?

Gisteren was ik bij de kapper waar ik al zo’n twintig jaar kom. Zij heeft een Turkse afkomst en behoorde tot degenen die racisme en discriminatie in de Nederlandse samenleving altijd negeerde. Het raakte haar niet, ze had er geen last van, zei ze altijd. Maar gisteren was alles anders. Ze vertelde hoe ze potentiële klanten in haar zaak kreeg die bij binnenkomst schrokken van haar accent en linea recta rechtsomkeert maakten; ze wilden niet door buitenlanders worden geknipt. En hoe ze op social media opeens racistische kots over haar heen krijgt.

John de Mol en Frans Klein kunnen ‘trots’ zijn dat zij tot de mediamakers behoren die met hun talkshows racisme en moslimhaat aanjagen. Dat mensen in ons land hier ongelooflijk veel last van hebben… mwah, zolang die keuzes maar geld en kijkers opleveren. Alles voor het eigen gewin!

Beide heren hebben ervoor gekozen een bijdrage te leveren aan het creëren van een samenleving waarin grote bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan. Waarin moslims worden weggezet als grootste dreiging voor ons land en mensen die eruitzien als vluchteling worden weggepest.

“Hier wil ik m’n kinderen niet laten opgroeien”

Het moet minstens tien jaar geleden zijn geweest dat ik zangeres Nathalie Makoma in mijn kantoor in Rotterdam ontving om een performance voor een van mijn opdrachtgevers voor te bespreken. Ooit vierde zij successen met haar zussen en broers onder Afrikaanse gemeenschappen wereldwijd. Maar na haar tweede plaats in Idols 4 werd zij in de markt gezet als de ‘Nederlandse Tina Turner’. Want ja, witte mensen denken te kunnen bepalen welke rol zwarte mensen in onze samenleving moeten spelen. Ik kan me uiteraard vergissen, maar ik kreeg niet de indruk dat Nathalie in die tijd erg goed in haar vel zat, wat ik onder meer afleidde uit de wijze waarop ze vroeg naar de manier waarop ik met de zangeres die ik zelf vertegenwoordig, Suzanna Lubrano, de wereld rondreisde voor optredens; want wíj waren er bewust mee gestopt ons te richten op de Nederlandse markt.

Een paar dagen geleden vertelde een kennis van mij dat ze vrijdagavond naar Parijs zou gaan voor een relaunch van de complete line-up - inclusief Nathalie - van de ‘Rotterdamse’-broers/zussen-gospelband Makoma. Vanuit verschillende landen reisden Congolezen naar Parijs voor het optreden van de band. Vandaag kreeg ik de ruwe beelden van gisteravond toegestuurd, en ik kan me niet herinneren eerder een optreden van Nathalie te hebben gezien waarin ze zóveel plezier uitstraalde. Was ze maar nooit aan het project ‘Nederlandse Tina Turner’ begonnen!

Onze media en politici zijn met het ophitsen van witte Nederlanders tegen iedereen die niet wit is, bezig een samenleving te creëren waarin uiteindelijk niemand nog gelukkig is. De meest bizarre uitspraak van de laatste tijd is misschien wel afkomstig van BBB-minister Mona Keijzer die vorige week vertelde dat wie Nederlander wilde worden de staat Israël móet erkennen. Een collega van mij appte meteen: “Hier wil ik m’n kinderen niet laten opgroeien”. Dit weekend is ze afgereisd naar Casablanca, de geboorteplaats van haar moeder, op zoek naar een appartement waar ze hoopt gelukkiger te zijn dan full time in het steeds racistischer wordende Nederland te blijven wonen.

Woensdag gaan we naar de stembus. Ik ben er niet gerust op. Politiek en media hebben een samenleving gecreëerd waarin mensen met de dag racistischer worden. Ik schreef daar vorige maand al over. Als mediaredacties en politici ‘succesvol’ zijn, krijgen we opnieuw een rechtse tot extreemrechtse Kamermeerderheid die het gif dat de afgelopen jaren in onze samenleving is gespoten nóg verder zal doen verspreiden

Ik houd m’n hart vast.