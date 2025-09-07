Welkom in het land dat racisme en moslimhaat normaliseert Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 266 keer bekeken • bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur Persoon volgen

De komende verkiezingen moeten gaan over de vraag of het morele verval van de Nederlandse politiek én samenleving nog is te stoppen.

“Als je zo’n middeleeuws symbool van vrouwenonderdrukking op je hoofd zet, waarom dan wel gebruik maken van 21e-eeuwse vooruitgang? Met rooksignalen en postduiven werd eertijds ook prima gecommuniceerd. In plaats van de metro kun je ook lopen. Drie meter achter je man aan sjokken.”

Aldus de geradicaliseerde ex-VVD’er, ex-burgemeester van Leeuwarden en ex-wethouder van Amsterdam Geert Dales in een recent haatbericht op X, nadat hij in de metro een foto had gemaakt van een jonge hijab-dragende vrouw met haar smartphone. Het leek hem vervolgens een goed plan om haar privacy te schenden door de foto op zijn social media-account te plaatsen, begeleid door een boodschap van rabiate moslimhaat.

Zie hier het nieuwe Nederland. Het social mediabericht van de man, die zich inmiddels heeft aangesloten bij de partij van huisjesmelker Wybren van Haga, staat symbool voor het morele verval van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waarin ex-BNNVARA- en ex-NPO-directeur Frans Klein, in opdracht van Talpa’s John de Mol, racisme, moslimhaat en genocidebagatellisering tot verdienmodel heeft gemaakt. Een land waarin het door de overheid gefinancierde Ongehoord Nederland geweld tegen vrouwen exclusief toeschrijft aan mannen ‘met een migratieachtergrond’, daarmee suggererend dat alle witte vrouwenverkrachters, witte femicideplegers en bangalijstjes makende studentencorpsen vrijuit moeten gaan.

We zien het morele verval van onze samenleving ook terug bij de eveneens geradicaliseerde ex-PvdA’er Ronald Plasterk die in zijn gedrevenheid om Israëls genocidale misdaden te rechtvaardigen Hamas een groter kwaad noemt dan nazi-soldaten. Dat hij daarmee in de slipstream het bagatelliseren van de Holocaust op zes miljoen joodse Europeanen voor lief neemt, is voor Plasterk blijkbaar all in the game bij het vrijpleiten van ’s werelds grootste kinder- en babymoordenaars.

Welkom in het nieuwe Nederland, waarin ABN Amro en ING moslims en Palestijnen verdacht maken vanwege hun afkomst, religie en verzet tegen genocide. Ook voor mijn eigen bedrijf tekende ik ooit het ontluisterende verhaal op van een Afghaanse Nederlander die alle betaaltransacties vanaf een buitenlandse bankrekening moest doen omdat zijn Nederlandse bankrekeningen waren beëindigd.

Zie hier het Nederland waarin een vicepremier vrijuit de haatzaaiende leugen mag verspreiden dat ‘antisemitisme bijna onderdeel is van de islamitische cultuur’. En een staatssecretaris uit dezelfde regering zónder serieus weerwoord van de parlementaire journalistiek kan beweren dat islamitische jongeren voor een heel groot deel onze normen en waarden niet onderschrijven. Waarbij hij vergat zich de vraag te stellen of het kabinet-Schoof de Nederlandse normen en waarden zélf wel onderschrijft.

Welkom in het Nederland waarin de buitenlandwoordvoerder van de gedurende veertien jaar grootste regeringspartij, anti-genocide-demonstranten zónder terughoudendheid kon beschuldigen van antisemitisme; waarna zijn partijleider er nog een schepje bovenop gooide door het symbool van de watermeloen te betitelen als uiting van datzelfde antisemitisme. In de wetenschap dat het watermeloensymbool ooit was gelanceerd als alternatief voor het Israëlische verbod op de Palestijnse vlag, is het niet vreemd te vermoeden dat de huidige generatie VVD-politici de vrijheid van meningsuiting wil bepérken en de cancelcultuur bevórderen, zoals ook blijkt uit de wens om het demonstratierecht te begrenzen.

Ondertussen zwijgen rechtse partijen in de Tweede Kamer wanneer een ondernemer met Jemenitische achtergrond op gewelddadige wijze wordt weggepest uit de Haagse wijk Duindorp. Ook de haatbrieven die de Rotterdamse moskee Ayasofya en andere moskeeën in de Maasstad ontvingen, blijkt voor de rechtse parlementaire meerderheid volstrekt irrelevant. Dat racisme door een substantieel deel van de Tweede Kamer al lánger is genormaliseerd, zagen we ook bij de aangenomen VVD-motie over het bijhouden van gegevens over culturele en religieuze normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond. Niet raar overigens, in een land waarin de levens van tienduizenden slachtoffers van het toeslagenschandaal werden verwoest door etnisch profileren.

Welkom in het nieuwe Nederland! Een land waarin het morele verval pijnlijk werd geïllustreerd door AD’s belangrijkste columnist, Angela de Jong, toen zij de door Israëls gruwelmisdaden persóónlijk geraakte Palestijns-Nederlandse acteur Ramsey Nasr bekritiseerde omdat hij in Bar Laat ‘helemaal doordreef in zijn emotie’. Want ach, het is ‘slechts’ genocide op en uithongering van Palestijnen, moet je dáár nu zo emotioneel over doen? Welkom in het Nederland waarin Jack van Gelder met een onophoudelijke stroom van leugens zijn racisme, moslim- en Palestijnenhaat zónder tegenspraak de vrije loop mag laten gaan.

Een Nederland waarin racisme en moslimhaat in de door de overheid gefinancierde Zendtijd voor Politieke Partijen dusdanig ‘normaal’ is geworden dat niemand er meer over klaagt. Een land waarin de social media dagelijks vól staan met de meest afgrijselijke racistische en tegen moslims gerichte reacties, een tendens die mede op het conto van de meerderheid van de Tweede Kamer, Talpa, NPO en RTL mag worden geschreven. Want als racisme en moslimhaat door zowel politiek als mainstream media zó worden genormaliseerd, wie houdt ‘de gewone Nederlander’ dan nog tegen?

Ondertussen worden vanuit Israël verwoede pogingen gedaan om onze Nederlandse en Europese samenlevingen verder te ondermijnen. Het CIDI vond jongstleden mei dan ook een passend moment om de ‘viering’ van haar vijftigjarig jubileum mede in het teken te stellen van een aanval op de islam. En onlangs werd vanuit een X-account van de Israëlische regering het door moslims ‘gekoloniseerde’ Europa opgeroepen de ’vanuit moskeeën haatzaaiende islamitische vijfde colonne uit Europa te verwijderen.’ Door de pertinente weigering van Europese landen om maatregelen te nemen tegen de etnische zuivering van Gaza en de Westelijke Jordaanoever, voelt Israël zich blijkbaar gelegitimeerd een oproep te doen tot een vergelijkbare misdaad in Europa.

Het is overigens diezelfde ‘vijfde colonne’ die we acht jaar geleden zagen in een van de meest racistische cartoons in Nederlands naoorlogse geschiedenis . Het beeld werd verspreid door het Leefbaar Rotterdam van JA21’ers Joost Eerdmans en Ingrid Coenradie, het duo dat tijdens de eerste uitzending van Pauw & De Wit met alle egards werd ontvangen en geen enkele serieus kritische vraag hoefde te beantwoorden. Het was een cartoon die zo afkomstig had kunnen zijn uit nazi-weekkrant Der Stürmer, waarbij moslims dit keer de plaats hadden ingenomen van joden. Anti-moslim- en anti-Palestijns racisme is dan ook het antisemitisme van vandaag.

Inmiddels groeit bij minister van staat Herman Tjeenk Willink de twijfel over het functioneren van de democratische rechtsorde, zo bleek uit zijn toespraak tijdens een sit-in van ambtenaren tegen het Gaza-beleid. Want bij de overheid in een democratische rechtsorde moet het volgens hem primair gaan om waarden; als het erop aankomt, is het morele besef van wat wél en níet mag de essentie. Op dát morele besef is het gezag van de democratische rechtsorde gebaseerd.

Toch zien NPO, Talpa en RTL blijkbaar géén taak voor zichzelf weggelegd om het morele verval van politiek én samenleving kritisch te bevragen. In een land waarin racisme en moslimhaat zijn genormaliseerd, genocide vrijuit en zónder weerwoord mag worden gebagatelliseerd óf zelfs gerechtvaardigd, zouden de komende verkiezingen vooral moeten gaan over de vraag of het morele verval in de Nederlandse politiek én samenleving nog is te stoppen.