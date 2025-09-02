Yesilgöz verkiest stilstand, racisme en homohaat boven Timmermans Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1134 keer bekeken • bewaren

De VVD wil niet in een kabinet met GroenLinks-PvdA. In plaats daarvan geeft Dilan Yesilgöz de voorkeur aan een coalitie met JA21 en BBB. Dat zei de leider van de rechtse splinterpartij Vrije Val Dilan (VVD) maandagavond bij RTL Tonight.

“Ik zie dat echt niet werken”, zei Yesilgöz over een samenwerking met de partij van Frans Timmermans. Anders dan bij de PVV wil ze samenwerking met GroenLinks-PvdA niet volledig uitsluiten. Wel benadrukt de VVD-leider: “Ik denk dat dit land snakt naar centrumrechts beleid.”

Volgens Yesilgöz was het onlangs tweemaal gevallen kabinet ook al centrumrechts. Die coalitie, die in werkelijkheid ultrarechts was, werd gekenmerkt door eindeloze ruzies, ondermijning van de rechtsstaat en stilstand. Het kabinet slaagde er niet in de problemen met stikstof, woningnood en de elektriciteitsvoorziening op te lossen. Als gevolg van de bestuurlijke inertie overwegen inmiddels veel bedrijven uit Nederland te vertrekken.

Met JA21 en BBB kiest Yesilgöz opnieuw voor partijen die weinig op hebben met de rechtsstaat en de rechten van minderheden. JA21-oprichter Annabel Nanninga is vooral bekend omdat ze ooit de term dobbern****s muntte voor vluchtelingen die op de Middellandse Zee verdrinken. BBB droeg maandag een homohatende minister van Onderwijs voor. De Big Agro-partij weigert ook het stikstofprobleem op te lossen, met alle gevolgen voor de Nederlandse economie van dien.

Yesilgöz hoopt dat naast JA21 en BBB ook het CDA en D66 in haar griezelcoalitie willen plaatsnemen. Die twee partijen moeten volgens de VVD-tussenpaus dan wel een stuk naar rechts opschuiven.

De VVD heeft deze zomer een duikvlucht genomen in de peilingen. Kiezers rennen bij de partij weg vanwege de koers van Yesilgöz, die opvalt door haar bizarre tweets. Zo verweet ze zanger Douwe Bob ten onrechte een Jodenhater te zijn.