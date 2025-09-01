Nieuwe BBB-minister van Onderwijs Gouke Moes vergeleek regenboogsymbool met hakenkruis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1602 keer bekeken • bewaren

BBB draagt Gouke Moes voor als nieuwe minister van Onderwijs. Moes komt van de Provinciale Staten in Groningen. De ex-machinebankwerker, die later docent werd in het praktijkonderwijs, baarde precies een jaar geleden opzien door de strijd voor de gelijke rechten van homo's te vergelijken met nazipraktijken. Dat deed hij toen in Appingedam een regenboogzebrapad door een homohater was beklad met hakenkruizen en hatelijke teksten. Moes zei daarover op het fascistisch platform X:

"Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer. De kant die bedacht heeft dat daar zo'n regenboogpad moet komen en daarmee volledig de belevingswereld van veel jongeren daar negeert (misschien zelfs provoceert) en de kant die daar dan met hakenkruizen tegenin gaat."

De partijen in de Provinciale Staten distantieerden zich van de schokkende uitlatingen. Moes beweerde dat hij met zijn haatdragende boodschap wilde "waarschuwen tegen polarisatie". In een toelichting zei hij dat het jammer te vinden dat de twee groepen (dat is dus homo-activisten en homohaters) "zo ver van elkaar af staan".

Door de bekladding moest de officiële ingebruikneming van het zebrapad twee maanden uitgesteld worden. De uitspraken van Moes brachten ook de coalitievorming in het provinciale bestuur in gevaar.

De politie arresteerde maanden later een 18-jarige verdachte nadat herkenbare camerabeelden werden getoond in een opsporingsbericht. In dat bericht verklaarde de politie: "De politie en het Openbaar Ministerie benadrukken dat deze vernielingen verder gaan dan alleen materiële schade. Ze raken ook het veiligheidsgevoel van de LHBTIQ+-gemeenschap. De zaak heeft daarom prioriteit en er wordt extra capaciteit ingezet om de daders te achterhalen en de motieven te onderzoeken."