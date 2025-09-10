De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Yesilgöz reageert weifelend op Poetins provocatie, Timmermans wil krachtige reactie

Dilan Yesilgöz oordeelt milder over Vladimir Poetin dan over Douwe Bob. De leider van de VVD houdt er rekening mee dat de Russische schending van het Poolse luchtruim “een ongeluk” was, schrijft ze op X. “Zeer zorgelijk is het wel.”

Polen haalde in de nacht van dinsdag op woensdag met Nederlandse hulp Russische drones neer die boven Polen vlogen. “We hebben te maken met een grootschalige provocatie”, aldus de Poolse premier Donald Tusk. EU-buitenlandchef Kaja Kallas noemt de aanval “opzettelijk, niet per ongeluk”. “De Russische oorlog escaleert.”

Ook Frans Timmermans heeft geen twijfels. Hij spreekt op Bluesky van een “massale schending van het Poolse luchtruim door Russische drones”. De leider van GroenLinks-PvdA bepleit “een krachtige, eensgezinde reactie van alle NAVO-bondgenoten. Alleen zo kan verdere escalatie worden voorkomen.”

Volgens Tusk is de schending van het luchtruim van afgelopen nacht onvergelijkbaar met eerdere incidenten met Russische drones boven Polen. “Dit is de eerste keer in deze oorlog dat ze niet uit Oekraïne kwamen door fouten of kleine Russische provocaties. Voor het eerst kwam een aanzienlijk deel van de drones rechtstreeks uit Belarus.”

Yesilgöz voorganger Mark Rutte, tegenwoordig secretaris-generaal van de NAVO, heeft het “roekeloze en gevaarlijke gedrag” van Poetin veroordeeld.