Poetin daagt de NAVO uit: Polen schiet met Nederlandse hulp Russische drones uit de lucht

De Poolse luchtmacht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag Russische drones neergehaald die boven Polen vlogen. De Poolse regering, die woensdag aan het begin van de ochtend voor een spoedoverleg bijeenkomt, spreekt van een “ongekende schending” van het luchtruim.

Dagblad De Morgen bericht: “Het leger zegt tientallen drones te hebben gevolgd en meerdere drones die een bedreiging konden vormen te hebben neergehaald. Daarbij zouden ook gevechtsvliegtuigen van NAVO-bondgenoten zoals Nederland en Italië ingezet zijn. Rond 7.45 uur meldde het leger dat de operaties om de drones te lokaliseren en neer te halen waren afgelopen.”

De autoriteiten riepen de bevolking in het oosten van Polen op om binnen te blijven en te schuilen. Ook werden er vier vliegvelden gesloten, waaronder de internationale luchthaven in Warschau, Chopin Airport. Inmiddels is het luchtruim weer geopend, meldt de NOS.