Yesilgöz moet weggepromoveerd worden als rechtse coalitie constructief wil samenwerken met GL-PvdA Actueel Vandaag

Dilan Yesilgöz vormt een groot obstakel voor toekomstige samenwerking tussen de rechtse minderheidscoalitie en GroenLinks-PvdA. Haar haatcampagne tegen GroenLinks-PvdA heeft kwaad bloed gezet binnen de linkse partij.

VVD, D66 en CDA hebben GroenLinks-PvdA nodig om in ieder geval een deel van hun plannen door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen. Maar zolang Yesilgöz fractieleider blijft van de VVD zal dat zeer lastig gaan, schrijft het AD.

“Hoe kun je ons - op inhoud - zó hard afwijzen, en tegelijkertijd wél naar ons kijken om je minderheidscoalitie - op inhoud - te helpen aan een meerderheid, is daar het idee. Een bron uit de partijtop van GroenLinks-PvdA is stellig: ,,Yesilgöz heeft richting ons echt brokken gemaakt als het gaat om vertrouwen.” Daarmee worden de toekomstige onderhandelingen lastig, zo schetst de bron. Want zodra er politieke spanning op een dossier komt te staan, wordt een onderhandeling al snel chefsache, ofwel: dan komt de bal bij de fractievoorzitters te liggen. „En dan moeten wij Dilan gaan helpen?””

De oplossing ligt voor de hand: Yesilgöz moet het kabinet in. Ook D66 en CDA hopen dat de VVD-leugenaar minister wordt, zodat de VVD-fractie geleid kan worden door iemand die wel kan samenwerken met links.

Yesilgöz zelf zou er ook wel oren naar hebben om het kabinet in te gaan. De vraag is welke post ze dan krijgt. Als vicepremier ligt het ministerschap van Financiën voor de hand. Maar het is algemeen bekend dat Yesilgöz grote moeite heeft met getallen. Zo beweerde ze in 2023 dat er elk jaar “duizenden mensen” via “nareis op nareis” het land binnenkomen, terwijl het er in werkelijkheid tien waren. Onder haar leiding raakte de VVD bovendien in grote financiële nood.

De drie onderhandelende partijen rekenen er nu op dat hun ministers op 23 februari met de Koning op het bordes staan.