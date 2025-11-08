Armlastige VVD overweegt socialisme te omarmen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1633 keer bekeken • bewaren

De partij van "rust in de portemonnee" houdt aan het einde van het loon nog een stukje maand over. De VVD overweegt daarom een maatregel die haaks staat op de liberale ideologie: een verplichte bijdrage van 3,5 procent van het inkomen voor alle partijfunctionarissen om zo de partijkas weer te spekken. Dat meldt de NOS. Van ministers tot raadsleden, iedereen zou moeten meebetalen aan de krimpende partijkas. Het voorstel wordt op 13 december behandeld tijdens ledenvergadering. Het partijbestuur erkent ondertussen: "Dat wat we voorstellen past eigenlijk niet binnen het liberale uitgangspunt van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid."

De financiële nood is hoog. Na het verlies van veel zetels sinds 2021 loopt de rijkssubsidie terug, terwijl campagnes en het partijapparaat juist duurder worden. Ondanks een bezuiniging van 800.000 euro dit jaar dreigt voor 2025 opnieuw een tekort van bijna een miljoen. Voor Kamerleden zou de afdracht neerkomen op ruim 400 euro bruto per maand, ministers betalen het meest met zo'n 510 euro. Omdat het als gift geldt, is het bedrag fiscaal aftrekbaar.

De VVD zou daarmee een gezelschap van andere partijen vervoegen. GroenLinks-PvdA, CDA en D66 kennen al verplichte afdrachtregelingen, variërend van 3 tot 10 procent. De SP gaat het verst: hun politici storten hun hele salaris in de partijkas en krijgen vervolgens een modaal inkomen terug. Binnen de VVD is het voorstel omstreden, vooral onder lokale bestuurders die als sterkste schouders totaal niet bereid zijn de zwaarste lasten te dragen, niet in de maatschappij én niet in hun eigen partij. De NOS schrijft: "Op sociale media verwijzen ze naar de verkiezingsslogan van de partij: 'Rust in de portemonnee'. Dat geldt kennelijk niet voor wie actief is in de provincie of gemeente, wordt er geschamperd."

