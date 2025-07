Yesilgöz gooide extra olie op het vuur toen manager Douwe Bob contact opnam over bedreigingen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 471 keer bekeken • bewaren

Dilan Yesilgöz heeft de haat jegens Douwe Bob aangejaagd nadat ze door zijn manager op de hoogte was gebracht van de doodsbedreigingen die de zanger ontving. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC.

Ewout Key Rameijer, manager van Douwe Bob, besloot contact op te nemen met de omstreden VVD-leider nadat de zanger het doelwit was geworden van berichten vol haat. Rameijer hoopte dat Yesilgöz bereid zou zijn om haar bericht te nuanceren of te verwijderen als ze zou horen wat de gevolgen waren voor de zanger.

“Er is volgens hem sprake van acuut gevaar. Tot Rameijers verbazing reageert Yesilgöz vrij snel. Ze schrijft dat ze niet bereid is om haar aantijging te nuanceren of te verwijderen, en gaat niet in op zijn verzoek om te de-escaleren.”

In plaats van olie op de golven gooide Yesilgöz extra olie op het vuur. In een nieuw bericht besloot ze Douwe Bob opnieuw in verband te brengen met antisemitisme. “Ik weet als geen ander wat het betekent om bedreigingen te ontvangen”, schreef de VVD-tussenpaus ook.