XR-demonstranten doen aangifte van mishandeling door politie

Twee demonstranten van Extinction Rebellion (XR) doen dinsdag aangifte van mishandeling door de Haagse politie. De klimaatactivisten raakten eerder dit jaar gewond door hardhandig politieoptreden. Een demonstrant liep in februari gebroken ribben op en een gekneusde long op. In april leidde politiegeweld bij een tweede demonstrant tot een breuk in de elleboog.