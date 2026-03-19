XR blijft demonstreren in Den Haag ondanks dreigementen van Richard de Mos

Dat Hart voor Den Haag de grootste partij is geworden, zal Extinction Rebellion (XR) er niet van weerhouden om in de Hofstad te blijven demonstreren. Dat laten de klimaatactivisten weten in reactie op de dreigementen van de partij van Richard de Mos.

Hart voor Den Haag belooft in zijn verkiezingsprogramma de bezorgde burgers van XR “letterlijk plat” te “spuiten”. Als het aan de rechtse partij ligt, moet de ME het waterkanon op de hardste stand zetten. De klimaatacties van XR moeten “snoeihard worden aangepakt”, vindt de partij.

XR laat zich door niet van de wijs brengen door de oorlogszuchtige taal. “Dreigementen van lokale partijen weerhouden ons niet om de vernietigende klimaatcrisis onder de aandacht te blijven brengen.”

Eerder oordeelde de rechter dat de inzet van het waterkanon tegen klimaatactivisten proportioneel moet zijn. Zo mag de straal niet te hard zijn. Een harde straal mag alleen worden gebruikt als er sprake is van geweld of rellen. XR kiest standaard voor geweldloze acties.