Kabinet-Jetten doet concessie: snellere verhoging AOW-leeftijd ingetrokken

“We hadden een afspraak over de AOW-leeftijd. We hadden met elkaar afgesproken dat die leeftijd omhoog mag, maar niet voor de volle mep”, hield PRO-leider Jesse Klaver premier Rob Jetten in februari voor.

Klaver verwees hiermee naar het pensioenakkoord uit 2019, toen sociale partners en de overheid afspraken dat mensen voor elk jaar extra levensverwachting acht maanden extra moeten gaan werken. Het nieuwe kabinet wilde dit akkoord opblazen, en werknemers dwingen om een jaar langer te gaan werken als de levensverwachting een jaar stijgt.

Het kabinet bleef lange tijd ijzerheinig vasthouden aan dit plan om de pensioenleeftijd sneller te laten stijgen – ook toen de vakbonden met stakingen dreigden – maar nu gaat de rechtse minderheidscoalitie alsnog door de knieën. Minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief (D66) schrijft aan de vakbonden en werkgeversorganisaties dat de snellere pensioenverhoging definitief van tafel is.

De brief komt op een opmerkelijk moment: een week nadat werkgeversbaas Coen van Oostrom (VNO-NCW) zich in De Telegraaf ook tegen de pensioenplannen van het kabinet had gekeerd. Daarmee laadt het rechtse kabinet opnieuw de verdenking op zich dat het veel ontvankelijker is voor de zorgen van de werkgevers dan voor de bezwaren van de hardwerkende Nederlanders.

BNR meldt ondertussen dat het onduidelijk is of de handreiking van Vijlbrief voldoende is.

“Hoewel het kabinet de verhoging van de AOW-leeftijd nu definitief schrapt, zijn de bezuinigingen op de WW en WIA vooralsnog alleen bevroren. Omdat de bonden eisen dat álle plannen van tafel gaan, is het nog onduidelijk of de staking wordt afgeblazen.”