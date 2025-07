WSJ onthult pikante brief van Trump aan Epstein, Trump boos en dreigt met rechtszaak

Donald Trump heeft gedreigd The Wall Street Journal (WSJ) aan te klagen naar aanleiding van een artikel waarin wordt beweerd dat hij in 2003 een obscene verjaardagsbrief heeft geschreven aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het artikel, gepubliceerd op donderdag, beweert dat Trump bijdroeg aan een leren album dat door Epsteins handlanger Ghislaine Maxwell werd samengesteld voor de kindermisbruikers 50ste verjaardag, drie jaar voordat Epstein voor het eerst werd gearresteerd.

Volgens de WSJ bevatte de brief de omtrek van een naakte vrouw, met Trumps handtekening "Donald" onder haar middel, wat schaamhaar zou moeten voorstellen. De brief zou eindigen met: "Gelukkige verjaardag en moge elke dag een ander wonderlijk geheim zijn."

In reactie op de publicatie heeft Trump niet alleen juridische stappen aangekondigd tegen de WSJ, maar ook aangegeven dat hij minister van Justitie Pam Bondi zal opdragen om relevante documenten uit de Epstein-zaak vrij te geven. Dat is een belofte die hij al vaker deed, een waarmee hij goede sier maakte bij de complotextremisten in zijn MAGA-achterban. Inmiddels zijn die ernstig teleurgesteld in het ogenschijnlijk wegmoffelen van het Epstein-dossier door Trump, wat heeft geleid tot een opstand in het MAGA-kamp.