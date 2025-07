Trump onder vuur: drie minuten weggeknipt uit bewakingsbeelden Jeffrey Epstein

De FBI heeft bijna drie minuten weggeknipt uit bewakingsbeelden van zedendelinquent en mensenhandelaar Jeffrey Epsteins gevangeniscel. Dat blijkt uit onderzoek door techniekwebsite WIRED . De beelden werden vorige week vrijgegeven door het Trump-regime als "volledige ruwe" opnames van de nacht voor Epsteins dood in 2019. Maar uit analyse van de metadata blijkt dat het materiaal meermaals bewerkt is in Adobe Premiere Pro.

Het achterhouden van de Epstein-dossiers zorgt voor problemen binnen Trumps eigen MAGA-beweging. Het vrijgeven van de cliëntenlijst van Epstein was een verkiezingsbelofte van Trump. Tegelijkertijd is bekend dat Trump zelf er een nauwe vriendschap met Epstein op nahield en diverse bronnen beweren dat ook Trump gebruik maakte van de "diensten" van Epstein die eruit bestonden vaak minderjarige meisjes te prostitueren aan rijke klanten.

Trumps eigen aanhang is boos omdat het ministerie van Justitie vorige week opeens concludeerde dat er geen "cliëntenlijst" van Epstein bestaat, dit nadat Bondi ervoor nog had gezegd dat die op haar bureau lag. Ook zijn de MAGA-aanhangers er niet van overtuigd dat Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. Ook prominente figuren in de extreemrechtse MAGA-wereld als Marjorie Taylor Greene, Alex Jones en Tucker Carlson leveren nu forse kritiek op Trump. Datzelfde geldt voor complotdenker en Trumps eigen FBI-directeur Dan Bongino.